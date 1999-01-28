Николаева (Мишина) Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Мишина) Ольга Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1907

Дата смерти

28.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1907

Отец: Мишин Степан

Мать: Мишина Мария (Марфа)

Бракосочетание
04.11.1929

Муж: Николаев Иван Владимирович

Рождение ребёнка
11.09.1930

Сын: Николаев Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Николаев Иван Владимирович

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1933

Дочь: Грабуздова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Николаев Иван Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.01.1999
Похороны
Неизвестно
Городковское кладбище
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