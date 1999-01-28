Николаева (Мишина) Ольга Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1907
Дата смерти28.01.1999
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1907
Отец: Мишин Степан
Мать: Мишина Мария (Марфа)
Бракосочетание
04.11.1929
Рождение ребёнка
11.09.1930
Сын: Николаев Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Николаев Иван Владимирович
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1933
Дочь: Грабуздова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Николаев Иван Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.01.1999
Похороны
Неизвестно
Городковское кладбище