Zaydentreger Lev Vigdorovich 20.11.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zaydentreger Lev Vigdorovich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 20.11.1908, Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

умер ?.09.1941, Leningradsky dist.

Отец
Zaydentreger Itzhok Viktor (Vigdor) Eleovich1870 г.р.
Мать
Zaydentreger (Zak) Sara (Sofia) Samuilovna (Zaharovna)1875 г.р.
Супруги
(Haitovskaya) Raisa Abramovna24.01.1911 г.р.
Дети
(Rondberg (Zaydentreger)) Evgenia (Enya) Lvovna14.01.1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1908

Отец: Zaydentreger Itzhok Viktor (Vigdor) Eleovich

Мать: Zaydentreger (Zak) Sara (Sofia) Samuilovna (Zaharovna)

Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Haitovskaya) Raisa Abramovna

Russia, Orenburg

Работа или профессия
Неизвестно

инженер-дорожник

Место жительства
Неизвестно
Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

Рождение ребёнка
20.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Haitovskaya) Raisa Abramovna

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
14.01.1941

Дочь: (Rondberg (Zaydentreger)) Evgenia (Enya) Lvovna

Мать ребёнка: (Haitovskaya) Raisa Abramovna

Russia, Orenburg

Смерть
?.09.1941
Leningradsky dist.

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