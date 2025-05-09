Zaydentreger Lev Vigdorovich
мужской, родился 20.11.1908, Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia
умер ?.09.1941, Leningradsky dist.
ОтецZaydentreger Itzhok Viktor (Vigdor) Eleovich1870 г.р.
Супруги
(Haitovskaya) Raisa Abramovna24.01.1911 г.р.
Дети
(Rondberg (Zaydentreger)) Evgenia (Enya) Lvovna14.01.1941 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1908
Отец: Zaydentreger Itzhok Viktor (Vigdor) Eleovich
Мать: Zaydentreger (Zak) Sara (Sofia) Samuilovna (Zaharovna)
Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Russia, Orenburg
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia
Рождение ребёнка
20.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Haitovskaya) Raisa Abramovna
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
14.01.1941
Дочь: (Rondberg (Zaydentreger)) Evgenia (Enya) Lvovna
Мать ребёнка: (Haitovskaya) Raisa Abramovna
Russia, Orenburg
Смерть
?.09.1941
Leningradsky dist.