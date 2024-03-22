Сынченко (Иваха) Клавдия Петровна
Место рождения
Дата рождения01.06.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1888
Мать: Василиса Гордеевна
Рождение ребёнка
24.05.1907
Дочь: Алексадра Даниловна
Отец ребёнка: Сынченко Данил Яковлевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Агрипина Даниловна
Отец ребёнка: Сынченко Данил Яковлевич
Рождение ребёнка
11.06.1909
Отец ребёнка: Сынченко Данил Яковлевич
Рождение ребёнка
27.07.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сынченко Данил Яковлевич
Рождение ребёнка
07.08.1911
Дочь: Галина Даниловна
Отец ребёнка: Сынченко Данил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно