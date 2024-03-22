Сынченко (Иваха) Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сынченко (Иваха) Клавдия Петровна

Место рождения

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

01.06.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1888

Отец: не указан

Мать: Василиса Гордеевна

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1907

Дочь: Алексадра Даниловна

Отец ребёнка: Сынченко Данил Яковлевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Агрипина Даниловна

Отец ребёнка: Сынченко Данил Яковлевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.06.1909

Сын: Сынченко Петр Данилович

Отец ребёнка: Сынченко Данил Яковлевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.07.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сынченко Данил Яковлевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.08.1911

Дочь: Галина Даниловна

Отец ребёнка: Сынченко Данил Яковлевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сынченко Данил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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