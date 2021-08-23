Гуськова Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1930
Дата смерти23.08.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Гуськов Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Гуськов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1962
Сын: Гуськов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Гуськов Михаил Николаевич
Смерть
23.08.2021
Похороны
Неизвестно