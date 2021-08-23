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Гуськова Татьяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1930

Дата смерти

23.08.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Сын: Гуськов Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Гуськов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1962

Сын: Гуськов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Гуськов Михаил Николаевич

Смерть
23.08.2021
Похороны
Неизвестно

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