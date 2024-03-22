Гузей (Селивонова) Варвара Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузей (Селивонова) Варвара Кирилловна

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

30.11.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1907 ст.

Отец: Селивонов Кирилл Андреевич

Мать: Селивонова Домникия Митрофанова

Кривоносовка, Сумська область
В метрической книге в записи о рождении сделано две приписки: «Свидетельство на гербовой бумаге получено 2\\II - 1937 г.» с подписью - «Гузей» «Выдана справка о рождении №244 1 \\ XII - 1966 г.»
Крещение
30.11.1907 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гузей ?

В записи о рождении сделана приписка о выданном свидетельстве о рождении, под которой стоит подпись - «Гузей»
Смерть
Неизвестно
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