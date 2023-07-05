Макар Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Алексей Евсеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Васса Макаровна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Василий Макарович
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Карп Макарович
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Федор Макарович
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сидор Макарович
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Григорий Макарович
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно