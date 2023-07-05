Макар Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Алексей Евсеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Васса Макаровна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Василий Макарович

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Карп Макарович

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Федор Макарович

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сидор Макарович

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Григорий Макарович

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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