Витушкин Ефим Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Витушкин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1913
Рождение ребёнка
27.08.1914
Дочь: Витушкина Наталия Ефимова
Мать ребёнка: Витушкина (Протопопова) Матрона Петрова
Рождение ребёнка
21.01.1917
Мать ребёнка: Витушкина (Протопопова) Матрона Петрова
Рождение ребёнка
27.12.1927
Дочь: Гуреева (Витушкина) Людмила Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно