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Витушкин Ефим Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Витушкин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1913

Жена: Витушкина (Протопопова) Матрона Петрова

Рождение ребёнка
27.08.1914

Дочь: Витушкина Наталия Ефимова

Мать ребёнка: Витушкина (Протопопова) Матрона Петрова

Рождение ребёнка
21.01.1917

Сын: Витушкин Григорий Ефимов

Мать ребёнка: Витушкина (Протопопова) Матрона Петрова

Рождение ребёнка
27.12.1927

Дочь: Гуреева (Витушкина) Людмила Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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