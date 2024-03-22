Стефан Домианович
Место рождения
Дата рождения26.07.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1909 ст.
Отец: Домиан Иванович
Мать: Серафима Федоровна
Ильинская церковь, Черма 26.07.1909 Барулина Стефан Домианович Барулина отец крестьянин Домиан Иванович Барулина мать жена Серафима Федоровна Иванщины крестьянин Федор Максимович Барулина жена Евдо... Показать все
Смерть
Неизвестно