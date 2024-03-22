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Стефан Домианович

Место рождения

Барулино, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

26.07.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1893 г.р.

Мать

До 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
26.07.1909 ст.

Отец: Домиан Иванович

Мать: Серафима Федоровна

Барулино, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 26.07.1909 Барулина Стефан Домианович Барулина отец крестьянин Домиан Иванович Барулина мать жена Серафима Федоровна Иванщины крестьянин Федор Максимович Барулина жена Евдо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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