Булатов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Василий

Место рождения

Ориенбургская область

Дата рождения

23.04.1943

Дата смерти

15.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Ориенбургская область
Рождение ребёнка
07.11.1974

Сын: Булатов Виталий

Мать ребёнка: Булатова Тамара

Невьянск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Булатова Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Тамара

Смерть
15.12.1989
Невьянск
Похороны
Неизвестно
Невьянское кладбище
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