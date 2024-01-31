Булатов Василий
Место рожденияОриенбургская область
Дата рождения23.04.1943
Дата смерти15.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1974
Сын: Булатов Виталий
Мать ребёнка: Булатова Тамара
Невьянск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Булатова Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Тамара
Смерть
15.12.1989
Невьянск
Похороны
Неизвестно
Невьянское кладбище