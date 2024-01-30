Богачёва (Смирнова) Анастасия Алексеевна
Место рождения143627 Slyadnevo, МО Russia
Дата рождения11.12.1905
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1905
143627 Slyadnevo, МО Russia
Крещение
12.12.1905
Преображенская церковь
Рождение ребёнка
Между 1931 и 1932
Отец ребёнка: Богачёв Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богачёв Тимофей Иванович
москва, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богачёв Тимофей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Няня, крестьянка
Смерть
1990
москва, Россия