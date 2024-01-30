Богачёва (Смирнова) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачёва (Смирнова) Анастасия Алексеевна

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Место рождения

143627 Slyadnevo, МО Russia

Дата рождения

11.12.1905

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Между 1931 и 1932 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1905

Отец: Смирнов Алексей Севастьянович

Мать: Смирнова Марфа Васильевна

143627 Slyadnevo, МО Russia
Крещение
12.12.1905
Преображенская церковь
Рождение ребёнка
Между 1931 и 1932

Сын: Богачёв Борис Тимофеевич

Отец ребёнка: Богачёв Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богачёв Тимофей Иванович

москва, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богачёв Тимофей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Няня, крестьянка
Смерть
1990
москва, Россия
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