Лобанова Любовь Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1912
Дата смерти07.08.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Лобанов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Петров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
15.12.1943
Дочь: Дегтярева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Петров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
15.09.1949
Дочь: Фарафонова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.1952
Дочь: Петрова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Николаевич
Рождение ребёнка
29.11.1955
Сын: Петров Александр Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Николаевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.08.1990