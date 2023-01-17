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Лобанова Любовь Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1912

Дата смерти

07.08.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Лобанов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Петров Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
15.12.1943

Дочь: Дегтярева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Петров Валерий Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
15.09.1949

Дочь: Фарафонова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
17.03.1952

Дочь: Петрова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Николаевич

Рождение ребёнка
29.11.1955

Сын: Петров Александр Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иван Николаевич

Смерть
07.08.1990
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