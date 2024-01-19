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Лямцева Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1945

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1945

Отец: Лямцев Михаил Иванович

Мать: Горохова Прасковья Васильевна

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