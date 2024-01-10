Кожевникова (Бетке- Копп) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Бетке- Копп) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1948

Отец: Копп Иван Яковлевич

Мать: Бетке Ольга Карловна

Рождение ребёнка
30.07.1970

Сын: Копп Виталий Геннадьевич

Отец ребёнка: Щербаков Геннадий

Рождение ребёнка
23.02.1972

Сын: Кожевников Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Кожевников Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
14.12.1974

Дочь: Иванова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Кожевников Владимир Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Владимир Георгиевич

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