Кожевникова (Бетке- Копп) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1948
Отец: Копп Иван Яковлевич
Мать: Бетке Ольга Карловна
Рождение ребёнка
30.07.1970
Отец ребёнка: Щербаков Геннадий
Рождение ребёнка
23.02.1972
Сын: Кожевников Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Кожевников Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
14.12.1974
Дочь: Иванова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Кожевников Владимир Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно