Nürnberger (Kremer) Anna Barbara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nürnberger (Kremer) Anna Barbara

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Nürnberger Johannes

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Nürnberger Maria Dorothea

Отец ребёнка: Nürnberger Johannes

Рождение ребёнка
1855

Сын: Nürnberger Johannes

Отец ребёнка: Nürnberger Johannes

Смерть
Неизвестно

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