Кочегин Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1925
Сын: Кочегин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Кочегина Анна Ефимовна
посёлок Пожва Пермский край
Рождение ребёнка
07.03.1929
Дочь: Катаева Нина Петровна
Мать ребёнка: Кочегина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочегина Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочегина Анна Ефимовна
Смерть
1947