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Кочегин Пётр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1925

Сын: Кочегин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Кочегина Анна Ефимовна

посёлок Пожва Пермский край
Рождение ребёнка
07.03.1929

Дочь: Катаева Нина Петровна

Мать ребёнка: Кочегина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочегин Виктор Петрович

Мать ребёнка: Кочегина Анна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочегина Анна Ефимовна

Смерть
1947
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