Грибаниха (Гореловна) Агафия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1782
Муж: Грибан Яков Иосифов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Грибан Яков Иосифов
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Грибан Яков Иосифов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Синилита Яковлева
Отец ребёнка: Грибан Яков Иосифов
Смерть
Неизвестно