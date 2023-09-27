Грибаниха (Гореловна) Агафия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибаниха (Гореловна) Агафия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1782

Муж: Грибан Яков Иосифов

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Грибан Яков Иосифов

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Грибан Ерофей Яковлев

Отец ребёнка: Грибан Яков Иосифов

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Синилита Яковлева

Отец ребёнка: Грибан Яков Иосифов

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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