Семакина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семакина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
После 1835
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