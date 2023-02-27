Рагозин Фетис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Фетис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Рагозин Поликарп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Рагозин Афанасий

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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