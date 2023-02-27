Рагозин Фетис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Рагозин Поликарп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Рагозин Афанасий
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно