Егоров Петр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1925
Сын: Егоров Егор Петрович
Мать ребёнка: Егорова Мария Кузьминична
Русское Азелеево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1937
Причина смерти: Репрессирован (расстрелян) оправдан
Похороны
Неизвестно
Архангельское кладбище