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Егоров Петр Андреевич

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.04.1925

Сын: Егоров Егор Петрович

Мать ребёнка: Егорова Мария Кузьминична

Русское Азелеево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Репрессирован (расстрелян) оправдан
Похороны
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Архангельское кладбище
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