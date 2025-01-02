Аблакатова Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАблакатова Татьяна

Аблакатова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Рождение
Неизвестно

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Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.12.1973

Дочь: Аблакатова (Аблакатова) Елена Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижнекамск
Рождение ребёнка
04.06.1977

Сын: Аблакатов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нерехта

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