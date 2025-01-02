Аблакатова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.1973
Дочь: Аблакатова (Аблакатова) Елена Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижнекамск
Рождение ребёнка
04.06.1977
Сын: Аблакатов Дмитрий Александрович
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Нерехта