Ларина (Горбачёва) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1853
Отец: Горбачёв Василий
Бракосочетание
09.02.1870 ст.
Муж: Ларин Иван Сысоевич
Ларин Иван Сысуевич. Жених. Служащий казак Яманского хутора. Раскольнической секты. Первым браком. 18 лет Горбачёва Евдокия Васильевна. Невеста. Казачья дочь девица Яманского хутора. Раскольнической с... Показать все
Конфирмация (миропомазание)
09.02.1870 ст.
Миропомазана из раскола
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно