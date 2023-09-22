Ларина (Горбачёва) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Горбачёва) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1835 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Горбачёв Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1870 ст.

Муж: Ларин Иван Сысоевич

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Ларин Иван Сысуевич. Жених. Служащий казак Яманского хутора. Раскольнической секты. Первым браком. 18 лет Горбачёва Евдокия Васильевна. Невеста. Казачья дочь девица Яманского хутора. Раскольнической с... Показать все
Конфирмация (миропомазание)
09.02.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Миропомазана из раскола
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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