Батагова (Даньшина) Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1972
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1991
Отец ребёнка: Батагов Олег
Рождение ребёнка
29.04.2000
Отец ребёнка: Батагов Олег
Рождение ребёнка
06.01.?
Отец ребёнка: Батагов Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батагов Олег
Смерть
Неизвестно