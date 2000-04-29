Батагова (Даньшина) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батагова (Даньшина) Лариса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1972

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1991

Сын: Батагов Кирилл Олегович

Отец ребёнка: Батагов Олег

Рождение ребёнка
29.04.2000

Сын: Батагов Валерий Олегович

Отец ребёнка: Батагов Олег

Рождение ребёнка
06.01.?

Сын: Батагов Дмитрий Олегович

Отец ребёнка: Батагов Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батагов Олег

Смерть
Неизвестно
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