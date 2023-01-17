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Поздний Михаил Филиппович

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

12.01.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1887 ст.

Отец: Поздний Филипп Семенович

Мать: Поздняя Анна Тимофеевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
фонд 803- опись 2- дело 309 Метрическая книга С. Киселевка, Крестовоздвиженская ц. Лист 310
Крещение
17.01.1887 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
восприемники Иван Савельев Дудкин и Марфа Михайлова Погибельная
Бракосочетание
01.11.1909 ст.

Жена: Поздняя Мария Андреевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы. Он первым браком. 22 года. Она первым браком. 16 лет. По жениху Семен Артемович Горьковской... Показать все
Смерть
Неизвестно
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