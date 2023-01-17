Поздний Михаил Филиппович
Место рождения
Дата рождения12.01.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1887 ст.
Отец: Поздний Филипп Семенович
Мать: Поздняя Анна Тимофеевна
фонд 803- опись 2- дело 309 Метрическая книга С. Киселевка, Крестовоздвиженская ц. Лист 310
Крещение
17.01.1887 ст.
восприемники Иван Савельев Дудкин и Марфа Михайлова Погибельная
Бракосочетание
01.11.1909 ст.
Жена: Поздняя Мария Андреевна
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы. Он первым браком. 22 года. Она первым браком. 16 лет. По жениху Семен Артемович Горьковской... Показать все
Смерть
Неизвестно