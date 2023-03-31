Черемных Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черемных Иван Николаевич
Мать: Черемных Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Александра Владиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Наталья Владиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Андрей Владиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев Владислав