Черемных Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемных Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черемных Иван Николаевич

Мать: Черемных Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Александра Владиславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Наталья Владиславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Андрей Владиславович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Владислав

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