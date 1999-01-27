Гаврилова (Меркулова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова (Меркулова) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

28.08.1914

Дата смерти

27.01.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1914

Отец: Меркулов Василий Иванович

Мать: Меркулова Пелагея Ивановна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
22.09.1937

Дочь: Богданчикова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Гаврилов Андрей Андреевич

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Андрей Андреевич

Смерть
27.01.1999
г. Орёл
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