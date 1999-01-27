Гаврилова (Меркулова) Евдокия Васильевна
Место рожденияОрловская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рождения28.08.1914
Дата смерти27.01.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1914
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
22.09.1937
Дочь: Богданчикова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Гаврилов Андрей Андреевич
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1999
г. Орёл