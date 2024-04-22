Фатеева (Гусаренко) Раиса Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.07.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1951
Рождение ребёнка
28.05.1973
Дочь: Фатеева Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Фатеев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
04.06.1978
Отец ребёнка: Фатеев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
04.12.1987
Отец ребёнка: Фатеев Сергей Николаевич
Симферополь, Симферополь, Республика Крым