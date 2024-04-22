Фатеева (Гусаренко) Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеева (Гусаренко) Раиса Николаевна

Место рождения

Запрудное, Алушта, Республика Крым

Дата рождения

22.07.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Запрудное, Алушта, Республика Крым
Рождение ребёнка
28.05.1973

Дочь: Фатеева Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Фатеев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
04.06.1978

Сын: Фатеев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Фатеев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
04.12.1987

Сын: Фатеев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Фатеев Сергей Николаевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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