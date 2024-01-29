Антон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти10.06.1798 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Василий
Рождение ребёнка
1764
Сын: Евдоким Антонович
Мать ребёнка: Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Иван Антонович
Мать ребёнка: Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Иван Антонович
Мать ребёнка: Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Алексей Антонович
Мать ребёнка: Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Филипп Антонович
Мать ребёнка: Василиса Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.06.1798 ст.
Причина смерти: неизвестно