Антон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтон Васильевич

Антон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

10.06.1798 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Евдоким Антонович

Мать ребёнка: Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Иван Антонович

Мать ребёнка: Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Иван Антонович

Мать ребёнка: Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Алексей Антонович

Мать ребёнка: Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Филипп Антонович

Мать ребёнка: Василиса Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
10.06.1798 ст.
Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Причина смерти: неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close