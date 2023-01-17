Кудрявцева (Ершова) Евгения Вадимовна
Место рождения
Дата рождения09.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1989
Отец: Ершов Вадим Николаевич
Рождение ребёнка
29.09.2009
Дочь: Кудрявцева Альбина Евгеньевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
30.06.2018
Дочь: Кудрявцева Елизавета Евгеньевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Евгений Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно