Кудрявцева (Ершова) Евгения Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева (Ершова) Евгения Вадимовна

Кудрявцева (Ершова) Евгения Вадимовна

avatar

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

09.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1989

Отец: Ершов Вадим Николаевич

Мать: Травина Наталья Николаевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.2009

Дочь: Кудрявцева Альбина Евгеньевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
30.06.2018

Дочь: Кудрявцева Елизавета Евгеньевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Евгений Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Евгений Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close