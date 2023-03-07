Кропотин Петр (Петрушка) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропотин Петр (Петрушка) Семенов

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Место рождения

дер. Вотская у реки у Чепцы Савки да Лыска, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1639

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1640 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1639

Отец: Кропотин Семен Степанов

Мать: не указана

дер. Вотская у реки у Чепцы Савки да Лыска, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Кропотин Данило (Данилко) Петров

Мать ребёнка: Кропотина Агриппина Кондратьева

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропотина Агриппина Кондратьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Вотская у реки у Чепцы Савки да Лыска, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1671
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