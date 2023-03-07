Кропотин Петр (Петрушка) Семенов
Место рождениядер. Вотская у реки у Чепцы Савки да Лыска, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1639
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1639
Отец: Кропотин Семен Степанов
Мать: не указана
дер. Вотская у реки у Чепцы Савки да Лыска, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Кропотин Данило (Данилко) Петров
Мать ребёнка: Кропотина Агриппина Кондратьева
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Вотская у реки у Чепцы Савки да Лыска, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1671