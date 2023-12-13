Конесев Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Канисев Иван
Мать: Канисева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Конесев Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Конесева Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
12.07.1955
Дочь: Конесева Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Конесева Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конесев Владимир Викторович
Мать ребёнка: Конесева Любовь Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998
Челябинская область, совхоз Молжив (г. Магнитогорск)