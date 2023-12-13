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Конесев Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Канисев Иван

Мать: Канисева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Конесев Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Конесева Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
12.07.1955

Дочь: Конесева Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Конесева Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конесев Владимир Викторович

Мать ребёнка: Конесева Любовь Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конесева Любовь Сергеевна

Смерть
1998
Челябинская область, совхоз Молжив (г. Магнитогорск)
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