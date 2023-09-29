Гребенюк Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГребенюк Мария Ивановна

Гребенюк Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Гребенюк Фок Карпович

Отец ребёнка: Гребенюк Карп Даниилович

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Гребенюк Савва Карпович

Отец ребёнка: Гребенюк Карп Даниилович

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Гребенюк Анна Карповна

Отец ребёнка: Гребенюк Карп Даниилович

Рождение ребёнка
07.07.1894 ст.

Дочь: Гребенюк Марфа Карповна

Отец ребёнка: Гребенюк Карп Даниилович

Майданецкое, Черкаська область
по переписи 1897 Марфы нет
Рождение ребёнка
17.02.1896 ст.

Сын: Гребенюк Алексей Карпович

Отец ребёнка: Гребенюк Карп Даниилович

Майданецкое, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенюк Карп Даниилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close