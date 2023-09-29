Гребенюк Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Гребенюк Карп Даниилович
Рождение ребёнка
Около 1885
Отец ребёнка: Гребенюк Карп Даниилович
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Гребенюк Анна Карповна
Отец ребёнка: Гребенюк Карп Даниилович
Рождение ребёнка
07.07.1894 ст.
Дочь: Гребенюк Марфа Карповна
Отец ребёнка: Гребенюк Карп Даниилович
по переписи 1897 Марфы нет
Рождение ребёнка
17.02.1896 ст.
Сын: Гребенюк Алексей Карпович
Отец ребёнка: Гребенюк Карп Даниилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно