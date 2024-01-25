Якушко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якушко Елена Александровна
Мать ребёнка: Якушко Зинаида Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушко Сергей Александрович
Мать ребёнка: Якушко Зинаида Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушко Роман Александрович
Мать ребёнка: Якушко Зинаида Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно