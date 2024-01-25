Якушко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушко Александр

Якушко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якушко Елена Александровна

Мать ребёнка: Якушко Зинаида Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Якушко Зинаида Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушко Роман Александрович

Мать ребёнка: Якушко Зинаида Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушко Зинаида Леонидовна

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