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Покрышкин Родион Григорьев

Место рождения

с. Великорецкое, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Около 1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Покрышкин Григорий Ларионов

Мать: Покрышкина Параскева Лаврентьева

с. Великорецкое, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
пономарский сын
Место жительства
Неизвестно
с. Великорецкое, Великорецкая волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1782
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