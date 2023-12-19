Лошкарёв Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1901
Дата смерти21.02.1945
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1901
Отец: Лошкарёв Иван Гаврилович
Мать: Стефанида Панфиловна
Рождение ребёнка
18.09.1931
Сын: Лошкарёв Семён Николаевич
Мать ребёнка: Лошкарёва Александра Николаевна
Рождение ребёнка
01.11.1942
Дочь: Лошкарёва Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Лошкарёва Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лошкарёва Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: Лошкарёва Александра Николаевна
Смерть
21.02.1945