Лошкарёв Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкарёв Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1901

Дата смерти

21.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1901

Отец: Лошкарёв Иван Гаврилович

Мать: Стефанида Панфиловна

Рождение ребёнка
18.09.1931

Сын: Лошкарёв Семён Николаевич

Мать ребёнка: Лошкарёва Александра Николаевна

Рождение ребёнка
01.11.1942

Дочь: Лошкарёва Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Лошкарёва Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лошкарёва Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: Лошкарёва Александра Николаевна

Смерть
21.02.1945
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