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Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна
Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.03.1808
Пол
Женский
Отец
Поливанов Николай Петрович
1771 г.р.
Мать
(Грушецкая) Мария Васильевна
1774 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
06.03.1808
Отец:
Поливанов Николай Петрович
Мать:
Мария Васильевна
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