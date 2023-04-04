Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бестужева-Рюмина (Поливанова) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1808

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1808

Отец: Поливанов Николай Петрович

Мать: Мария Васильевна

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