Литвин Леонтий
Место рожденияЛитва, г.Тельши
Дата рождения1837
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Литвин Мейер
Мать: Литвина Хая
Литва, г.Тельши
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Малович Сарра
Мать ребёнка: Литвина Софья
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Вайзерова Евть
Мать ребёнка: Литвина Софья
Рождение ребёнка
1880
Сын: Литвин Моисей
Мать ребёнка: Литвина Софья
с.Зырянское, Селенгинского района
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Рубина Ольга
Мать ребёнка: Литвина Софья
с.Зырянское, Селенгинского района
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Лазарева Мера (Мария)
Мать ребёнка: Литвина Софья
с.Зырянское, Селенгинского района
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Елиана
Мать ребёнка: Литвина Софья
с.Зырянское, Селенгинского района
Рождение ребёнка
15.09.1887
Мать ребёнка: Литвина Софья
с.Зырянское, Селенгинского района
Рождение ребёнка
1890
Сын: Литвин Симха (Семен)
Мать ребёнка: Литвина Софья
с.Зырянское, Селенгинского района
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ехилевская Татьяна Давидовна
Мать ребёнка: Литвина Софья
с.Кабанск
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Литвина Софья
с.Зырянское, Селенгинского района
Работа или профессия
Неизвестно
мастер кожевенных дел
Смерть
1901
Кабанск, Бурятия
Похороны
Неизвестно
Еврейское кладбище в Кабанске