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Литвин Леонтий

Место рождения

Литва, г.Тельши

Дата рождения

1837

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Литвин Мейер

Мать: Литвина Хая

Литва, г.Тельши
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Малович Сарра

Мать ребёнка: Литвина Софья

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Вайзерова Евть

Мать ребёнка: Литвина Софья

Рождение ребёнка
1880

Сын: Литвин Моисей

Мать ребёнка: Литвина Софья

с.Зырянское, Селенгинского района
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Рубина Ольга

Мать ребёнка: Литвина Софья

с.Зырянское, Селенгинского района
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Лазарева Мера (Мария)

Мать ребёнка: Литвина Софья

с.Зырянское, Селенгинского района
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Елиана

Мать ребёнка: Литвина Софья

с.Зырянское, Селенгинского района
Рождение ребёнка
15.09.1887

Сын: Литвин Файвиш (Павел)

Мать ребёнка: Литвина Софья

с.Зырянское, Селенгинского района
Рождение ребёнка
1890

Сын: Литвин Симха (Семен)

Мать ребёнка: Литвина Софья

с.Зырянское, Селенгинского района
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ехилевская Татьяна Давидовна

Мать ребёнка: Литвина Софья

с.Кабанск
Рождение ребёнка
1895

Сын: Литвин Залман Леонтьевич

Мать ребёнка: Литвина Софья

с.Зырянское, Селенгинского района
Работа или профессия
Неизвестно
мастер кожевенных дел
Смерть
1901
Кабанск, Бурятия
Похороны
Неизвестно
Еврейское кладбище в Кабанске
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