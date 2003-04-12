Елькина (Вылегжанина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькина (Вылегжанина) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1922

Дата смерти

12.04.2003

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1922

Отец: Вылегжанин Василий Степанович

Мать: Вылегжанина Нина Васильевна

Рождение ребёнка
14.05.1948

Сын: Елькин Виталий Александрович

Отец ребёнка: Елькин Александр Валентинович

Рождение ребёнка
26.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елькин Александр Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елькин Александр Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елькин Александр Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елькин Александр Валентинович

Смерть
12.04.2003
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