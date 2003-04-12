Елькина (Вылегжанина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1922
Дата смерти12.04.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1922
Рождение ребёнка
14.05.1948
Сын: Елькин Виталий Александрович
Отец ребёнка: Елькин Александр Валентинович
Рождение ребёнка
26.09.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.2003