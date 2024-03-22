Крепель Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения16.03.1988
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1988
Рождение ребёнка
26.08.2016
Сын: Крепель Григорий Павлович
Мать ребёнка: Крепель Анна Андреевна
Рождение ребёнка
14.02.2019
Дочь: Крепель Оливия Павловна
Мать ребёнка: Крепель Анна Андреевна
Рождение ребёнка
14.02.2019
Дочь: Крепель Оливия Павловна
Мать ребёнка: Крепель Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крепель Анна Андреевна