Калинкина (Клепец) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1900
Дата смертиОколо 1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1900
Бракосочетание
07.07.1920
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Калинкина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Калинкин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинкин Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Калинкин Михаил Васильевич
Смерть
Около 1970
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния