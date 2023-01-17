Калинкина (Клепец) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинкина (Клепец) Евдокия Михайловна

Калинкина (Клепец) Евдокия Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1900

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1900

Отец: Клепцов Михаил Иосифович

Мать: Клепцова Александра Тимофеевна

Бракосочетание
07.07.1920

Муж: Калинкин Михаил Васильевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Калинкина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Калинкин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинкин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Калинкин Михаил Васильевич

Смерть
Около 1970
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close