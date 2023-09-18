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Караченцов/Ермаков Илья Ермаков/
Караченцов/Ермаков Илья Ермаков/
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Пол
Мужской
Отец
Ермаков Яков
1878 г.р.
Мать
Ермакова (Караченцова) Марфа
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Ермаков Яков
Мать:
Ермакова Марфа
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