Караченцов/Ермаков Илья Ермаков/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караченцов/Ермаков Илья Ермаков/

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Ермаков Яков

Мать: Ермакова Марфа

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