Кишкурно Магдалена Доминика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишкурно Магдалена Доминика

Место рождения

Аношки, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

1741 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Аношки, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Кишкурно Степан Васильевич

Отец ребёнка: Кишкурно Василий Павлович

Аношки, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Кишкурно Якуб (Яков) Васильевич

Отец ребёнка: Кишкурно Василий Павлович

Аношки, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Кишкурно Давид Васильевич

Отец ребёнка: Кишкурно Василий Павлович

Аношки, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Кишкурно Нестор Васильевич

Отец ребёнка: Кишкурно Василий Павлович

Аношки, Вилейский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кишкурно Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
Аношки, Вилейский район, Минская область
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