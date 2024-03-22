Кишкурно Магдалена Доминика
Место рождения
Дата рождения1741 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741 ст.
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Кишкурно Степан Васильевич
Отец ребёнка: Кишкурно Василий Павлович
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Кишкурно Якуб (Яков) Васильевич
Отец ребёнка: Кишкурно Василий Павлович
Рождение ребёнка
1777 ст.
Сын: Кишкурно Давид Васильевич
Отец ребёнка: Кишкурно Василий Павлович
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Кишкурно Нестор Васильевич
Отец ребёнка: Кишкурно Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно