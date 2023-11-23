Голиков Павел Иванов
Место рожденияЯрославская губерния, село Рожалово
Дата рождения1789
Дата смертиОколо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Голиков Иван Михайлов
Мать: Марфа Васильева
Ярославская губерния, село Рожалово
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Смирнова Александра Павлова
Мать ребёнка: Голикова Павла Михайлова
Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Агриппина Павлова
Мать ребёнка: Голикова Павла Михайлова
Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1820
Сын: Голиков Иоанн Павлов
Мать ребёнка: Голикова Павла Михайлова
Ярославская губерния, село Прилук
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Прилук Мышкинского уезда.
Смерть
Около 1850
Ярославская губерния