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Голиков Павел Иванов

Место рождения

Ярославская губерния, село Рожалово

Дата рождения

1789

Дата смерти

Около 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Голиков Иван Михайлов

Мать: Марфа Васильева

Ярославская губерния, село Рожалово
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Смирнова Александра Павлова

Мать ребёнка: Голикова Павла Михайлова

Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Агриппина Павлова

Мать ребёнка: Голикова Павла Михайлова

Ярославская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Голиков Иоанн Павлов

Мать ребёнка: Голикова Павла Михайлова

Ярославская губерния, село Прилук
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Прилук Мышкинского уезда.
Смерть
Около 1850
Ярославская губерния
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