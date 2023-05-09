Сидорова Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2002 г.р.
2008 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.2002

Дочь: Сидорова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Анатольевич

Рождение ребёнка
30.12.2008

Сын: Сидоров Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Алексей Анатольевич

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