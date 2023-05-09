Сидорова Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.2002
Дочь: Сидорова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
30.12.2008
Сын: Сидоров Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоров Алексей Анатольевич