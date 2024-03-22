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Чернышева Екатерина Федоровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

19.11.1886 ст.

Дата смерти

16.09.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1886 ст.

Отец: Чернышев Федор Никитич

Мать: Чернышева Параскева Васильевна

Кровное, Сумська область
Крещение
20.11.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F98T-L?i=429&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
16.09.1887 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
17.09.1887 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FXQV?i=188&cc=3511744&cat=1008700
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