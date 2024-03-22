Чернышева Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.11.1886 ст.
Дата смерти16.09.1887 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1886 ст.
Крещение
20.11.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F98T-L?i=429&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
16.09.1887 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
17.09.1887 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FXQV?i=188&cc=3511744&cat=1008700