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Маркелов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1957

Дата смерти

24.09.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1957

Отец: Маркелов Василий

Мать: не указана

Смерть
24.09.1992
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