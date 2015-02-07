Вишняков Семён Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишняков Семён Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1920

Дата смерти

07.02.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1947

Дочь: Студницина Светлана

Мать ребёнка: Вишняков Вера Дмитриевна

с.Ошарово Красноярский кр
Рождение ребёнка
16.09.1951

Сын: Вишняков Василий

Мать ребёнка: Вишняков Вера Дмитриевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вишняков Александр

Мать ребёнка: Вишняков Вера Дмитриевна

Смерть
07.02.2015
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