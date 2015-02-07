Вишняков Семён Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1920
Дата смерти07.02.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.11.1947
Дочь: Студницина Светлана
Мать ребёнка: Вишняков Вера Дмитриевна
с.Ошарово Красноярский кр
Рождение ребёнка
16.09.1951
Сын: Вишняков Василий
Мать ребёнка: Вишняков Вера Дмитриевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вишняков Александр
Мать ребёнка: Вишняков Вера Дмитриевна
Смерть
07.02.2015