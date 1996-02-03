Лобачева Клавдия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачева Клавдия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1912

Дата смерти

03.02.1996

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1912

Отец: Кауров Григорий

Мать: не указана

Смерть
03.02.1996
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