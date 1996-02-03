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Лобачева Клавдия Григорьевна
Лобачева Клавдия Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.1912
Дата смерти
03.02.1996
Пол
Женский
Отец
Кауров Григорий
1936 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1912
Отец:
Кауров Григорий
Мать: не указана
Смерть
03.02.1996
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