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Рябов Игорь Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1959

Отец: Рябов Михаил Михайлович

Мать: Рябова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
27.12.1985

Сын: Рябов Сергей Игоревич

Мать ребёнка: Рябова Галина Демьяновна

Рождение ребёнка
18.03.1987

Дочь: Чегодаева Наталья Игоревна

Мать ребёнка: Рябова Галина Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Галина Демьяновна

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