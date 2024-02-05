Рябов Игорь Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1959
Отец: Рябов Михаил Михайлович
Мать: Рябова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.1985
Мать ребёнка: Рябова Галина Демьяновна
Рождение ребёнка
18.03.1987
Дочь: Чегодаева Наталья Игоревна
Мать ребёнка: Рябова Галина Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Галина Демьяновна