Просецкая (Портных) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просецкая (Портных) Мария Ивановна

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.08.1929

Дочь: Гусельникова Клавдия Афанасьевна

Отец ребёнка: Просецкий Федор Павлович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Просецкий Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просецкий Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Просецкий Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просецкий Серафим Павлович

Отец ребёнка: Просецкий Федор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просецкий Федор Павлович

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