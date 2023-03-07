Просецкая (Портных) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1929
Дочь: Гусельникова Клавдия Афанасьевна
Отец ребёнка: Просецкий Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Просецкий Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просецкий Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Просецкий Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просецкий Серафим Павлович
Отец ребёнка: Просецкий Федор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно