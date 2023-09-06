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(Друшляк) Надя
(Друшляк) Надя
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ходак Данил
Мать
Ходак ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Ходак Данил
Мать:
Ходак ?
Смерть
Неизвестно
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